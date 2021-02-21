Эпатажный бокс: Дацик выбросил Тайсона за канаты, а Кокляев победил блогера

Открыл основной кард шоу-поединок супертяжеловесов, в котором встретились 190-киллограмовый Денис Папа Вильданов и 136-киллограмовый Максим Шатун Новосёлов. Для обладателя бицепса в 68 см сегодняшний вечер стал дебютом в профессиональном боксе, но ранее Денис выступал в максимально приближённых к боксу боях на голых кулаках. Известность же Папе принесли схватки по правилам ММА в "Битве за хайп" и состязания по силе пощёчин в "Каменных лицах".

Новосёлов в контактных единоборствах гораздо опытнее оппонента. Помимо многочисленных поединков в боевом самбо и смешанных единоборствах, Шатун уже бился на боксёрском ринге "РЕН ТВ", выиграв по очкам у Алексея Гончарова.

Соперники ожидаемо спокойно начали поединок, стараясь скорее не пропустить, чем нанести удар. Оба бойца упражнялись в нанесении одиночных ударов, но акцентированно попасть никому из них не удавалось. В третьем раунде 47-летний Новосёлов неожиданно поменял тактику, решившись на серийное пробитие корпуса массивного противника. И эта затея сработала! Шатун нанёс безнаказанно несколько жёстких ударов по животу Вильданова, посадивших челябинца на колено. Нокдаун!

В заключительном четвёртом раунде окрылённый Максим вновь использовал тот же рычаг, пробив корпус противника, а затем и голову. Оказавшись вновь в нокдауне, Папа решил больше не продолжать. Не сказать, что Денис вышел в ринг только за чеком, но всё же рисковать всем и вся он явно не хотел…

Практически аналогичным образом завершился и один из самых ожидаемых поединков турнира, в котором зрители увидели очередное возвращение на ринг из мест не столь отдалённых Вячеслава Дацика.

Сын Сварога, повелитель муромских лесов вышел на бой как всегда озлобленным и свирепым, но на этот раз превзошёл самого себя, решив даже не пожимать перчатку Тайсону Дижону.

Уступавший заметно в массе гость из Камеруна превосходил россиянина в скорости и, как оказалось, в технике. Тайсон гораздо чаще попадал по Рыжему Тарзану, раз за разом проваливая соперника на челноке и наказывая правым оверхендом. Но попаданиям африканца не хватало мощи. К четвёртому раунду Дижон вёл по очкам, и всё, что ему требовалось, это дотянуть до гонга. Но каким-то странным образом Тайсон позволил Дацику себя зацепить размашистыми, видимыми издалека колхозными ударами и запереть у канатов. 40-летний боец воспользовался своим шансом, забив камерунца короткими ударами, один из которых и вовсе выбросил темнокожего боксёра за канаты. К счастью, находившийся вокруг ринга персонал сумел Тайсона перехватить, вытолкнув обескураженного Дижона обратно на настил. Но продолжать камерунец уже не хотел, отказавшись от боя.

Что ж, Дацик сделал ещё один большой шаг к встрече с Александром Емельяненко. Почему именно с ним? Нынешняя концепция бойцовского клуба "РЕН ТВ" как нельзя кстати вписывается в образ и медийность обоих спортсменов, но тут для организации поединка есть два вопроса. Первый: сколько времени проведёт на свободе Рыжий Тарзан? Второй: как скоро АЕ вернётся к спортивной форме?

В ещё одном, так сказать, эпатажном поединке встретились стронгмэн Михаил Кокляев и блогер Артём Тарасов.

Поединок получился не самым зрелищным и динамичным. Было заметно, что более лёгкий Тарасов опасается мощи и силы ударов силача, спасаясь в клинче. Правда эта тактика его самого же и истощила. Кокляев бил больше, но потрясти противника так и не смог. Артём откровенно дожил до конца поединка, но рассчитывать на победу с таким геймпланом ему не пришлось…

После поединка Михаил неожиданно заявил, что «нокаутировать Тарасова задачи не было». По словам стронгмэна, российским спортсменам надо не друг друга бить, а «идти на Запад». Вот где настоящий враг…

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