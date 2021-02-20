Блат для Плющенко: тайные схемы отбора на чемпионат мира

Какой сезон — такие и правила

Этот сезон в фигурном катании очень странный: вместо этапов Гран-при — Кубок России, чемпионата Европы не было и вовсе, а мировое первенство оставили в силе едва ли не в последний момент. Поэтому и схемы комплектования сборной России тоже поменялись. Обычно было как: трио лучших фигуристов по итогам чемпионата России едет на чемпионат Европы. Если там никто не проваливается, то и на чемпионат мира — тем же составом. А вот если кто-то проявил себя плохо, как, например, Станислава Константинова в 2019 году, то задействуются дополнительные инструменты. В том самом сезоне решающим этапом отбора стал финал Кубка России, выиграв который Евгения Медведева застолбила за собой путёвку на ЧМ.

В этом сезоне ФФКР пришлось задействовать нечто подобное. Причин несколько: Перед чемпионатом России многие фигуристы только-только переболели коронавирусом. Сразу после ЧР не было чемпионата Европы, и форму можно было просто-напросто растерять. В этом сезоне было слишком мало стартов, поэтому придумали дополнительный этап.

В итоге после чемпионата России было чётко сказано: если ЧМ состоится, то на него гарантированно поедут только обладатели золотых медалей, остальным участникам ещё предстоит доказывать свою состоятельность на дополнительных турнирах. Таким образом, прямую и неоспоримую путёвку в сборную получили Анна Щербакова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Александра Степанова — Иван Букин.

Внезапный блат для особенных

Вроде все всё уяснили: выиграл чемпионат России — едешь на мировое первенство, не выиграл — соревнуешься дополнительно. И главный отбор — это финал Кубка России, который стартует в конце февраля в московском "Мегаспорте". Но что мы видим: Федерация фигурного катания опубликовала предварительные списки участников турнира, а многих спортсменов, которым вроде как ещё надо было отбираться, там не оказалось. Тут же посыпались новости о снятиях, травмах и болезнях. Как это видит болельщик: если фигурист, не выигравший чемпионат России в этом году, снимается с финала Кубка России, значит, на ЧМ он не едет. Но у чиновников из федерации на это свой взгляд.

Трусова с бронзой чемпионата России. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бойкова — Козловский (второе место на ЧР) объявили о снятии из-за травмы, затем то же самое сделали Загорски — Гурейро (второе место на ЧР). А Евгений Плющенко и вовсе открыто заявил, что Александра Трусова, которая на ЧР выиграла бронзу, уже отобралась на мировое первенство.

Она отобралась на чемпионат мира и сейчас готовится к нему. Мы с ней даже решили пропустить Кубок России Евгений Плющенко

Не менее странный комментарий последовал от тренера Светланы Алексеевой, судя по которому состав на чемпионат мира уже известен безо всяких дополнительных отборов.

Надо подлечиться. Руководители федерации вошли в наше положение, поняли нас. Восстановившись, мы будем продолжать планомерную подготовку к чемпионату мира, потому что Скопцова и Алёшин — запасные, Загорски и Гурейро — третьи Светлана Алексеева

Из заявления Алексеевой следует, что в сборную автоматически попали не только золотые и серебряные призёры чемпионата России, но и Синицина — Кацалапов, которые вообще этот турнир пропустили.

Что мы имеем в итоге: одни пробиваются на чемпионат мира честным трудом, другие собираются это сделать в финале Кубка России, а третьи... получают путёвку за былые заслуги. Поблажки Трусовой — это блат для Плющенко? Бойковой и Козловскому — за чемпионат Европы – 2020? Синициной и Кацалапову — за победу над французами? Конечно, в какой-то степени эта логика имеет основания, вот только в правилах такого не написано. И это попросту несправедливо по отношению к тем, кто занимает на чемпионате России высокие места, а в итоге оказывается за бортом.

Елизавета Нугуманова в Челябинске выдала лучший прокат в жизни. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Например, Скопцова — Алёшин выиграли бронзу ЧМ. Если уж плевать на схемы отбора, то именно они должны ехать на ЧМ. Но тут появляются Синицина — Кацалапов. Да, это очень сильный танцевальный дуэт, но совершенно без практики и непонятно, в каком состоянии. Или Елизавета Нугуманова. На ЧР она заняла шестое место, но если вычесть юниоров, которые во взрослую команду пока по возрасту не проходят, то получается, что третья. Гарантирована ли ей путёвка? Об этом вообще даже речи не идёт.

Главные интриги Кубка России

В итоге перед финалом Кубка России ситуация становится окончательно запутанной. Всё понятно только у спортивных пар и танцевальных дуэтов, а вот у женщин и мужчин — интрига! Среди девушек квоты забрали чемпионка России Анна Щербакова и, судя по всему, Александра Трусова (видимо, за какие-то былые заслуги). Остаётся всего лишь одна путёвка, а на неё претендуют и Елизавета Туктамышева, и та же Елизавета Нугуманова, и Алёна Косторная, (конечно, как же про неё забыть). И предсказать победителя в этой борьбе сложно даже теоретически.

Вроде бы сильнейший арсенал у Туктамышевой, но Нугуманова обошла её на ЧР даже без ультра-си. Косторная была очень сильна в прошлом сезоне с тройным акселем, но, в каком состоянии этот прыжок сейчас, никто не знает. После перехода к Плющенко фигуристка только и делает, что восстанавливает форму.

Алиев и Игнатов — друзья в жизни, соперники на льду. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

У мужчин тоже драма. Там квот и вовсе две, одну из которых уже застолбил Михаил Коляда. А вот за вторую будут биться: Действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев, который из-за болезни пропустил чемпионат России; Вице-чемпион России этого года Макар Игнатов, который мог бы получить автоматическую путёвку, но на него особые привилегии не распространились; Действующий чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалёв, который мощно ворвался во взрослое катание; Вице-чемпион Европы 2019 года Александр Самарин, который обладает сложнейшим контентом, но никак не может его чисто исполнить; Бронзовый медалист чемпионата России Марк Кондратюк, который на командном турнире умудрился затмить даже Михаила Коляду.

Даже несмотря на отсутствие ряда топовых фигуристов, получивших путёвки на ЧМ практически по блату из-за переписанных на ходу правил, интрига в финале Кубка России всё равно ожидается бешеная. Главное, чтобы её снова не убили в кабинетах.

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