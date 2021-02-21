Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Наш теннисист пытался навязать борьбу первой ракетке мира, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, он даже сломал ракетку ударом об корт, потом просил фанатов зарядить его поддержкой. Счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу Джоковича.