Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open
Первый в сезоне турнир Большого шлема официально завершён.
Фото © twitter.com / AustralianOpen
Первая ракетка России Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах: 7:5, 6:2, 6:2.
Наш теннисист пытался навязать борьбу первой ракетке мира, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, он даже сломал ракетку ударом об корт, потом просил фанатов зарядить его поддержкой. Счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу Джоковича.
Для Медведева это был уже второй в карьере финал турнира Большого шлема. В 2019 году он уступил в решающем поединке испанцу Рафаэлю Надалю на US Open. Для Джоковича это девятая победа в Австралии.
Напомним, что победительницей АО в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака.
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