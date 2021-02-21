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Теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Первый в сезоне турнир Большого шлема официально завершён.

21 февраля 2021, 10:40

Фото © twitter.com / AustralianOpen

Первая ракетка России Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата Австралии уступил сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах: 7:5, 6:2, 6:2.

Наш теннисист пытался навязать борьбу первой ракетке мира, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, он даже сломал ракетку ударом об корт, потом просил фанатов зарядить его поддержкой. Счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу Джоковича.

Для Медведева это был уже второй в карьере финал турнира Большого шлема. В 2019 году он уступил в решающем поединке испанцу Рафаэлю Надалю на US Open. Для Джоковича это девятая победа в Австралии.

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Напомним, что победительницей АО в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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