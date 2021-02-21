По-царски: жильцов столичного ЖК "обрадовали" водопады с потолка — видео

В Москве затопило ЖК "Царская площадь". Видео © Соцсети

Бурные потоки воды встретили жильцов ЖК "Царская площадь" на Ленинградском проспекте в Москве. На записях, снятых очевидцами, видно, как из трещин в лепнине в холле одного из корпусов непрерывно бьют ручьи. Пол в подъезде оказался полностью затоплен.





Местные жители отмечают, что в здании отключили воду в квартирах, кроме того, не работают лифты. Люди сетуют, что не могут достучаться до коменданта ЖК, у которого сегодня выходной. Пока что "спасти" от потопа их пытаются сотрудники управляющей компании "ДОМС", обслуживающей здание. Рабочие закатили прямо в холл несколько уличных баков и собирают воду в них.

Ранее Лайф рассказывал о другой скандальной истории, которая произошла с жителями ЖК "Жемчужина Зеленограда". Тогда новосёлы с удивлением обнаружили, что за их личной жизнью подглядывают через уличные камеры. В ГК "ПИК" ситуацию назвали техническим сбоем. Служба техподдержки приостановила вещание камер до устранения неполадок.

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