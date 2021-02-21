По-царски: жильцов столичного ЖК "обрадовали" водопады с потолка — видео
Воду сотрудники управляющей компании собирают в огромные уличные мусорные баки.
В Москве затопило ЖК "Царская площадь". Видео © Соцсети
Бурные потоки воды встретили жильцов ЖК "Царская площадь" на Ленинградском проспекте в Москве. На записях, снятых очевидцами, видно, как из трещин в лепнине в холле одного из корпусов непрерывно бьют ручьи. Пол в подъезде оказался полностью затоплен.
Местные жители отмечают, что в здании отключили воду в квартирах, кроме того, не работают лифты. Люди сетуют, что не могут достучаться до коменданта ЖК, у которого сегодня выходной. Пока что "спасти" от потопа их пытаются сотрудники управляющей компании "ДОМС", обслуживающей здание. Рабочие закатили прямо в холл несколько уличных баков и собирают воду в них.
Ранее Лайф рассказывал о другой скандальной истории, которая произошла с жителями ЖК "Жемчужина Зеленограда". Тогда новосёлы с удивлением обнаружили, что за их личной жизнью подглядывают через уличные камеры. В ГК "ПИК" ситуацию назвали техническим сбоем. Служба техподдержки приостановила вещание камер до устранения неполадок.
Выбор редакции
"Мужу всё не нравилось!" Задушившая двоих детей москвичка рассказала, что подтолкнуло её к убийствам
Этот невзрачный дом стал самым стильным в стране, и достаточно войти внутрь, чтобы понять почему
"Живём в абсолютно прозрачном аквариуме": В Госдуме заподозрили Clubhouse в слежке за людьми
Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ
Модель в прозрачном белье устроила соседям бесплатное шоу, позируя у распахнутого окна
Комментариев: 0