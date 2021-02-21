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Категорий: 18

Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Тулой

Причины аварии уточняются.

21 февраля 2021, 13:39
<p>Фото © <a href="https://t.me/mchs_official/2831?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © МЧС России

В Венёвском районе Тульской области столкнулись легковые автомобили марок Mitsubishi и Chevrolet. В результате происшествия погибло три человека, включая ребёнка. Двоих пострадавших увезли в больницу, сообщает портал "МВД медиа".

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"В результате ДТП погибли три человека — женщина-пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение", — указано в релизе.

В данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также другие обстоятельства ДТП.

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Ранее Лайф сообщал, что водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло. Погибшим оказался 21-летний житель города Чебоксары.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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