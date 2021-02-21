Ребёнок и двое взрослых погибли в ДТП под Тулой
Причины аварии уточняются.
Фото © МЧС России
В Венёвском районе Тульской области столкнулись легковые автомобили марок Mitsubishi и Chevrolet. В результате происшествия погибло три человека, включая ребёнка. Двоих пострадавших увезли в больницу, сообщает портал "МВД медиа".
"В результате ДТП погибли три человека — женщина-пассажир Mitsubishi, а также женщина-пассажир и ребёнок, находившиеся в Chevrolet. Водители обоих транспортных средств доставлены в медицинское учреждение", — указано в релизе.
В данный момент сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются личности погибших и пострадавших, а также другие обстоятельства ДТП.
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Ранее Лайф сообщал, что водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло. Погибшим оказался 21-летний житель города Чебоксары.
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