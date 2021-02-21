Траулер Polaris подал сигнал бедствия в Баренцевом море

В Баренцевом море потерял ход рыболовецкий траулер Polaris. Сообщается, что на борту судна находится десять человек.

"Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 километре от полуострова Рыбачий", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Морской координационно-спасательный центр.

По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал. Состояние всех моряков удовлетворительное.

Ранее появилось видео крушения сухогруза с россиянами у берегов Турции. На кадрах видно, что корабль с грохотом надламывается после столкновения с волной.

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