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Категорий: 18

Траулер Polaris подал сигнал бедствия в Баренцевом море

Причина — отказ основного двигателя.

21 февраля 2021, 13:08
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Баренцевом море потерял ход рыболовецкий траулер Polaris. Сообщается, что на борту судна находится десять человек.

Судно с 25 моряками на борту пропало у берегов Индонезии

Судно с 25 моряками на борту пропало у берегов Индонезии

"Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 километре от полуострова Рыбачий", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Морской координационно-спасательный центр.

По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал. Состояние всех моряков удовлетворительное.

Ранее появилось видео крушения сухогруза с россиянами у берегов Турции. На кадрах видно, что корабль с грохотом надламывается после столкновения с волной.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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