Траулер Polaris подал сигнал бедствия в Баренцевом море
Причина — отказ основного двигателя.
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В Баренцевом море потерял ход рыболовецкий траулер Polaris. Сообщается, что на борту судна находится десять человек.
"Экипаж траулера Polaris подал сигнал бедствия и сообщил об отказе основного двигателя в 81 километре от полуострова Рыбачий", — передаёт "Интерфакс" со ссылкой на Морской координационно-спасательный центр.
По предварительным данным, никто из членов экипажа не пострадал. Состояние всех моряков удовлетворительное.
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