Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Российский космонавт рассказал, как на МКС отметят День защитника Отечества

Будут и подарки, поделился он.

21 февраля 2021, 12:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Российский космонавт Михаил Корниенко рассказал о том, как проходит День защитника Отечества на МКС. По его словам, в космосе отмечают все праздники так же, как и на Земле, разве что "это не совсем стандартная процедура".

Угодить защитнику: что дарить мужчинам на 23 Февраля, а от чего лучше отказаться

Угодить защитнику: что дарить мужчинам на 23 Февраля, а от чего лучше отказаться

"Традиция [поздравлять друг друга] есть, но не только с 23 Февраля, но и с Новым годом, и со всеми другими праздниками, которые есть", — рассказал собеседник телеканала "360".

По словам Корниенко, космонавты получают подарки на праздники как от руководства, так и от родственников. Однако презенты, как правило, приходят заранее или с опозданием. Как он пояснил, всё зависит от времени отправки грузового корабля.

Песков рассказал, как Путин проведёт День защитника Отечества

Песков рассказал, как Путин проведёт День защитника Отечества

Для всего центра европейской части России День защитника Отечества в 2021 году будет на редкость морозным. В столичном регионе столбики термометров 23 Февраля опустятся до минус 17 градусов, по области — до минус 19 градусов. Ночью похолодает до минус 25 градусов. При этом синоптики прогнозируют, что на праздник выглянет солнышко.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1