Российский космонавт рассказал, как на МКС отметят День защитника Отечества

Российский космонавт Михаил Корниенко рассказал о том, как проходит День защитника Отечества на МКС. По его словам, в космосе отмечают все праздники так же, как и на Земле, разве что "это не совсем стандартная процедура".

"Традиция [поздравлять друг друга] есть, но не только с 23 Февраля, но и с Новым годом, и со всеми другими праздниками, которые есть", — рассказал собеседник телеканала "360".

По словам Корниенко, космонавты получают подарки на праздники как от руководства, так и от родственников. Однако презенты, как правило, приходят заранее или с опозданием. Как он пояснил, всё зависит от времени отправки грузового корабля.

Для всего центра европейской части России День защитника Отечества в 2021 году будет на редкость морозным. В столичном регионе столбики термометров 23 Февраля опустятся до минус 17 градусов, по области — до минус 19 градусов. Ночью похолодает до минус 25 градусов. При этом синоптики прогнозируют, что на праздник выглянет солнышко.

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