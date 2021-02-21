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"Это насмешка": Тихановская возмущена санкциями ЕС против Белоруссии

Введённые ограничительные меры недостаточны, считает она.

21 февраля 2021, 12:40
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете Times назвала европейские санкции против официального Минска "насмешкой". Оппозиционерка отметила, что непризнание Александра Лукашенко легитимным лидером республики после выборов в августе 2020 года "было очень важным".

"Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему. <...> Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", — сказала Тихановская.

По её словам, власть республики "смеётся" над введёнными мерами. Санкционные списки, считает она, должны пополнится теми, "кто причастен к жестоким преступлениям", а также белорусскими судьями.

"Мы проиграли": Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

"Мы проиграли": Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

Как уже сообщал Лайф, 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама политик сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила настоящее турне по Европе.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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