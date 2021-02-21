В Нигерии рухнул самолёт с военными — видео

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что пилот отвёл самолёт от жилых кварталов. Также уточняется, что крушение произошло в поле, после чего самолёт загорелся. Данные о пострадавших пока не поступали. На кадрах очевидцев виден густой дым на месте падения. Его тушением занимаются экстренные службы.