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Регион
Опубликовано 21 февраля 2021, 15:32
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В Нигерии рухнул самолёт с военными — видео

Данные о погибших и пострадавших пока не поступали.

Самолёт с военными потерпел крушение близ столицы Нигерии. Видео © Соцсети

Самолёт ВВС Нигерии при заходе на посадку потерпел крушение возле аэропорта города Абуджа — столицы государства. Об авиапроисшествии сообщила местная газета Vanguard.

Издание со ссылкой на очевидцев пишет, что пилот отвёл самолёт от жилых кварталов. Также уточняется, что крушение произошло в поле, после чего самолёт загорелся. Данные о пострадавших пока не поступали. На кадрах очевидцев виден густой дым на месте падения. Его тушением занимаются экстренные службы.

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Алексей Дёмин
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