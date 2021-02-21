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Доктор Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета

На заболевание влияет не только генетика, но и образ жизни.

21 февраля 2021, 12:15

Фото © Pixabay

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что важными факторами, влияющими на возникновение диабета второго типа, считаются генетика, возраст и избыточный вес.

"Если у вас есть мама или папа с диабетом второго типа, ваш шанс получить диабет на протяжении жизни в пять-шесть раз выше, чем у тех, у кого родители без диабета", — сказал медик в эфире телеканала "Россия-1".

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Однако, по словам Мясникова, существует ряд продуктов, которые могут снизить риск развития сахарного диабета.

"Бокал красного вина, четыре чашки кофе в день и стакан молока снизят риски развития диабета — об этом говорит статистика и медицинская наука", — пояснил доктор.

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А ранее врачи предупредили о риске развития диабета из-за сладкого на пустой желудок. По словам медиков, о падении уровня инсулина в крови в течение дня могут говорить такие симптомы, как слабость и головокружение после приёма сладостей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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