Надёжна и эффективна: австрийские медики сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
Инфекционисты напомнили о безопасности препарата.
Фото © ТАСС / Река Александр
Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" по надёжности и эффективности можно сравнить со знаменитым автоматом Калашникова. Об этом заявил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний Флориан Тальхаммер.
"Спутник V" — он как автомат Калашникова, русский автомат — простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", — пояснил он в интервью газете Kronen Zeitung.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что республика готова начать производство российской вакцины после её регистрации в ЕС. Также он допустил, что привьётся "Спутником V".
Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.
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