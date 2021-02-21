Надёжна и эффективна: австрийские медики сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" по надёжности и эффективности можно сравнить со знаменитым автоматом Калашникова. Об этом заявил ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний Флориан Тальхаммер.

"Спутник V" — он как автомат Калашникова, русский автомат — простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале — хоть поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", — пояснил он в интервью газете Kronen Zeitung.

Напомним, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса 11 августа 2020 года, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19.

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