Жириновский предложил ограничить вес россиян
Государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, отметил депутат.
Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничение веса для жителей России, в том числе для чиновников. Инициативу он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".
"Люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — указал депутат.
Жириновский отметил, что власти вынуждены тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету". Для чиновников лидер ЛДПР также предложил ввести лимит на вес — сто килограммов.
"Вес чиновника — сто килограммов, не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — сказал политик.
Жириновский считает, что в качестве профилактики ожирения россиянам следует давать рекомендации по здоровому образу жизни.
Ранее Лайф рассказывал, что Жириновский поделился секретом счастливого брака. Основной совет политика весьма своеобразен: отдельные кровати в разных комнатах, а лучше всего — в разных квартирах.
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