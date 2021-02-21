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Жириновский предложил ограничить вес россиян

Государство вынуждено тратить много денег на граждан с избыточным весом, отметил депутат.

21 февраля 2021, 12:09
<p>Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести ограничение веса для жителей России, в том числе для чиновников. Инициативу он озвучил в эфире радио "Комсомольская правда".

"Люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают. Я ещё в 2014 году сказал, почти семь лет назад: давайте установим 80 килограммов", — указал депутат.

Жириновский отметил, что власти вынуждены тратить много денег на граждан с избыточным весом, их "лечение и диету". Для чиновников лидер ЛДПР также предложил ввести лимит на вес — сто килограммов.

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"Вес чиновника — сто килограммов, не больше. А если 120, 150, что это такое вообще?" — сказал политик.

Жириновский считает, что в качестве профилактики ожирения россиянам следует давать рекомендации по здоровому образу жизни.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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