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Путин лично проведёт заседание коллегии ФСБ

Оно пройдёт в очном формате.

21 февраля 2021, 11:38
<p>Фото © Михаил Климентьев / ТАСС</p>

Фото © Михаил Климентьев / ТАСС

Российский лидер Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ. Оно пройдёт на следующей неделе в очном формате. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

А в марте глава государства собирается поучаствовать в коллегиях Генпрокуратуры и МВД. В каком формате пройдут эти мероприятия, пока не известно.

"Испугались?" Путин на коллегии ФСБ пошутил про помехи микрофона

"Испугались?" Путин на коллегии ФСБ пошутил про помехи микрофона

На предстоящей неделе у Владимира Путина запланированы также переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Напомним, что в феврале 2020 года в ходе коллегии Путин поручил ФСБ РФ обеспечить безопасность на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, глава государства призвал очистить от криминала важные отрасли экономики и заявил о необходимости "не формально, а по делу" реагировать на сообщения о нарушениях прав бизнесменов.

Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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