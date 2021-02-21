Путин лично проведёт заседание коллегии ФСБ
Оно пройдёт в очном формате.
Фото © Михаил Климентьев / ТАСС
Российский лидер Владимир Путин примет участие в заседании коллегии ФСБ РФ. Оно пройдёт на следующей неделе в очном формате. Об этом сообщили в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
А в марте глава государства собирается поучаствовать в коллегиях Генпрокуратуры и МВД. В каком формате пройдут эти мероприятия, пока не известно.
На предстоящей неделе у Владимира Путина запланированы также переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Напомним, что в феврале 2020 года в ходе коллегии Путин поручил ФСБ РФ обеспечить безопасность на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, глава государства призвал очистить от криминала важные отрасли экономики и заявил о необходимости "не формально, а по делу" реагировать на сообщения о нарушениях прав бизнесменов.
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