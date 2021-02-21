Ранившего охранника Генконсульства Украины в Петербурге арестовали

Смольнинский районный суд Петербурга арестовал Назара Смоленского, ранившего сотрудника консульства Украины в Северной столице. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

"Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьёй 213 "Хулиганство", суд заключил под стражу. Срок меры — 18.04.2021", — сказано в сообщении.

Как ранее сообщили в региональном МВД, 18 февраля вооружённый ножом мужчина напал на охранника консульства Украины, расположенного на улице Бонч-Бруевича в Петербурге. Обвиняемый без объяснения набросился на пограничника сразу, как только открылась дверь. По предварительным данным, задержанный был записан на приём в генконсульство. Нападавший был обезврежен и доставлен в полицию.

Как отметили в пресс-службе судов Петербурга, задержанный мужчина ранее был судим за разбой. В 2015 году суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Сейчас он не работает, не женат, детей на иждивении не имеет, заболеваний, не позволяющих находиться в условиях следственного изолятора, у Смоленского также нет.

Ранее стало известно, почему Смоленский с ножом напал на охранника украинского консульства: врачи предположили, что у мужчины острая фаза психического заболевания.

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