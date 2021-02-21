"Никогда ничего странного не было": Соседка рассказала о москвичке, убившей двоих детей
Женщина отметила, что семья была обеспеченной.
Соседка московской семьи, где мать задушила подушкой двоих детей, а затем пыталась покончить с собой, рассказала Лайфу, что не замечала за женщиной ничего странного.
"Никогда ничего странного не было. Хорошая семья, мы в шоке сами", — отметила собеседница.
Она рассказала, что последний раз видела женщину около недели назад. Соседка также уточнила, что семья является обеспеченной.
Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в одной из квартир в Ясном проезде в Москве. Женщина 1984 года рождения подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.
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