Россия совместно с ОАЭ разработает сверхзвуковой пассажирский самолёт

Совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) разработает пассажирский сверхзвуковой самолёт. Конструкция воздушного судна может быть сформирована до конца 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На вопрос, как Эмираты планируют участвовать в создании сверхзвукового самолёта, Мантуров ответил: "Так же, как мы подписали по VRT-500 и VRT-300, то есть, это будет совместное предприятие. Какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу ещё не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, или, возможно, какая-то из его "дочек".