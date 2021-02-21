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Россия совместно с ОАЭ разработает сверхзвуковой пассажирский самолёт

Его конструкция может быть сформирована до конца 2021 года.

21 февраля 2021, 08:43
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Совместное предприятие суверенного фонда ОАЭ Mubadala и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) разработает пассажирский сверхзвуковой самолёт. Конструкция воздушного судна может быть сформирована до конца 2021 года или в начале 2022 года. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

На вопрос, как Эмираты планируют участвовать в создании сверхзвукового самолёта, Мантуров ответил: "Так же, как мы подписали по VRT-500 и VRT-300, то есть, это будет совместное предприятие. Какое это будет долевое участие, пока мы к этому вопросу ещё не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей — понятно, что это будет ОАК, или, возможно, какая-то из его "дочек".

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По словам министра, основные параметры свёрстаны на 80% — речь идёт о скорости 1,5–1,8 маха.

"При этом на скорости 1,8 маха можно лететь не менее 4 часов. А что касается версии, то речь идёт о восьмиместной VIP-машине и 30-местной пассажирской машине", сказал Мантуров.

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Ране Лайф писал, что в России начались опытно-конструкторские работы по созданию перспективного истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия МиГ-41.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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