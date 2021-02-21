"Мы все в шоке!" Жильцы дома рассказали об отношениях в семье москвички, задушившей детей
Супруг женщины всё время пропадал на работе, и его почти никто не видел.
Соседи рассказали о семье москвички, убившей двоих детей. © LIFE
Соседки московской семьи, где мать задушила подушкой двоих детей, а затем пыталась покончить с собой, никогда не замечали странностей в поведении женщины и её мужа. Как рассказали собеседницы Лайфа, супруги зарекомендовали себя как порядочные люди, скандалов в семье не было. Потому известие о трагедии стало шоком для всех жильцов дома.
"Семья была благополучной, не пили", — пояснила одна из соседок, добавив, что супруга женщины видела всего пару раз, поскольку тот всё время пропадал на работе.
Другая сообщила, что женщина была чересчур скромной, большую часть своего времени проводила дома с детьми. Со всеми жильцами дома была обходительна и любезна. Однако про мужа соседка также ничего не знает. Собеседница пояснила, что за девять лет проживания в доме ни разу его не видела.
"Не эмоциональная абсолютно, спокойная женщина. Все в шоке!", — добавила она.
Ранее Лайф сообщал, что инцидент произошёл в одной из квартир в Ясном проезде в Москве. Женщина 1984 года рождения подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.
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