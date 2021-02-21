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Главреда Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse после дискуссии с феминистками

Журналист не нашёл с ними общего языка.

21 февраля 2021, 10:46
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sergeiminaev/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sergeiminaev</a></p>

Фото © Instagram / sergeiminaev

Главного редактора Esquire Russia Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом рассказал сам журналист в своём телеграм-канале.

"Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 000 подписчиков)", — написал Минаев.

Журналист отметил, что "прогрессивное, светлое и умное, доброе", не найдя аргументов в свою пользу, просто решило "заткнуть рот" оппоненту. Заблокированными также оказались модераторы дискуссии Павел Осовцов и Михаил Барышников.

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Ранее Лайф рассказывал, что Минаев своим эфиром побил абсолютный рекорд среди российских пользователей, собрав семь тысяч слушателей в Clubhouse.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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