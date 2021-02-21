Главреда Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse после дискуссии с феминистками
Журналист не нашёл с ними общего языка.
Фото © Instagram / sergeiminaev
Главного редактора Esquire Russia Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse. Об этом рассказал сам журналист в своём телеграм-канале.
"Дискуссия с российскими феминистками закончилась следующим образом: задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты, сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети (я только что перешагнул порог в 90 000 подписчиков)", — написал Минаев.
Журналист отметил, что "прогрессивное, светлое и умное, доброе", не найдя аргументов в свою пользу, просто решило "заткнуть рот" оппоненту. Заблокированными также оказались модераторы дискуссии Павел Осовцов и Михаил Барышников.
Ранее Лайф рассказывал, что Минаев своим эфиром побил абсолютный рекорд среди российских пользователей, собрав семь тысяч слушателей в Clubhouse.
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