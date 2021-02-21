Назван срок серийных поставок "Арматы"
Новейшая боевая машина — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Серийные поставки новейших боевых танков Т-14 "Армата" в Вооружённые силы России стартуют в 2022 году. Об этом сообщил генеральный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.
"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", — цитирует ТАСС его слова.
Танк Т-14 "Армата" впервые публично показали на параде в Москве в 2015 году. Боемашина, которая была создана на Уралвагонзаводе, получила полностью цифровое оборудование, изолированную капсулу для экипажа, необитаемую башню, активную защиту. Одним из главных достоинств танка является броня. По словам разработчиков, у "Арматы" ещё и превосходная скорость передвижения. Также на танке был испытан беспилотный режим работы. Как уже сообщал Лайф, ранее танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт, благодаря которому сможет поставляться за рубеж.
Ранее американский журнал включил два российских танка в число лучших в мире.
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