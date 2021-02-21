Назван срок серийных поставок "Арматы"

"С 2022 года мы выйдем на устойчивые серийные поставки этих машин", — цитирует ТАСС его слова.

Танк Т-14 "Армата" впервые публично показали на параде в Москве в 2015 году. Боемашина, которая была создана на Уралвагонзаводе, получила полностью цифровое оборудование, изолированную капсулу для экипажа, необитаемую башню, активную защиту. Одним из главных достоинств танка является броня. По словам разработчиков, у "Арматы" ещё и превосходная скорость передвижения. Также на танке был испытан беспилотный режим работы. Как уже сообщал Лайф, ранее танк Т-14 "Армата" получил экспортный паспорт, благодаря которому сможет поставляться за рубеж.