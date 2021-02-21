"Надо было морду набить": В "Бессмертном полку" отреагировали на приговор Навальному по делу о клевете

20 февраля суд в Москве вынес приговор Алексею Навальному по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко в виде штрафа в размере 850 тысяч рублей. Сопредседатель Центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" генерал-полковник, кавалер ордена Святого Георгия IV степени Сергей Макаров в беседе с Лайфом заявил, что считает приговор несправедливым. По его мнению, блогер — "предатель той страны, которая его породила".

"За оскорбление ветерана надо было морду набить. Штраф определял суд, я не вправе оспаривать решение, не вижу смысла. Для Навального, получающего гонорары из-за рубежа от западных спецслужб, и 850 тысяч, и 8,5 миллиона, и 850 рублей значения не имеют. Он же не свои платит. Для него разницы нет, сколько платить и кому", — сказал Макаров.

По мнению собеседника, Алексей Навальный системно разрушает память о Великой Отечественной войне и о тех великих жертвах, которые понесла наша страна. Поэтому "здесь не просто оскорбление ветерана, а попытка всю нашу историю переписать", заявил Макаров.

"Он просто предатель страны, которая его породила. Для него это не деньги вообще, за него заплатят западные спецслужбы, а он выполнил их заказ", — заключил общественник.

Напомним, 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Алексей Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, обвинитель призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

Авторы