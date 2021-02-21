В Госдуме предложили ужесточить ответственность за клевету на ветеранов

Депутаты считают, что клеветников необходимо не только штрафовать, но и сажать в тюрьму.

Ряд депутатов Госдумы РФ с недоумением отнёсся к приговору российскому блогеру Алексею Навальному, которого суд признал виновным в клевете на ветерана и обязал выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. По мнению парламентариев, наказание за данный поступок должно быть жёстче и не ограничиваться простым взысканием. В связи с этим они намерены предложить поправки к Уголовному кодексу.

"Я полагаю, что поправки в закон о запрете реабилитации нацизма — это то, что мы должны сделать прямо сейчас для того, чтобы дополнительно защитить честь и достоинство тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. <...> Конечно, палитра штрафов — они должны быть достаточно высокими, также исправительные работы и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы", — цитирует Пятый канал слова депутата Сергея Боярского.

Мнение коллеги разделяет и парламентарий Александр Хинштейн. Он напомнил, что были и другие случаи посягательства на честь и достоинство ветеранов.

"Дело Навального, к сожалению, не единично. Мы видим много других примеров, то, что происходило на Бессмертном полку, когда поднимались портреты нацистских преступников, и другие ситуации, которые, к сожалению, возникают", — пояснил Хинштейн.