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Регион
Опубликовано 21 февраля 2021, 12:33

В Госдуме предложили ужесточить ответственность за клевету на ветеранов

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Депутаты считают, что клеветников необходимо не только штрафовать, но и сажать в тюрьму.

Ряд депутатов Госдумы РФ с недоумением отнёсся к приговору российскому блогеру Алексею Навальному, которого суд признал виновным в клевете на ветерана и обязал выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей. По мнению парламентариев, наказание за данный поступок должно быть жёстче и не ограничиваться простым взысканием. В связи с этим они намерены предложить поправки к Уголовному кодексу.

"Я полагаю, что поправки в закон о запрете реабилитации нацизма — это то, что мы должны сделать прямо сейчас для того, чтобы дополнительно защитить честь и достоинство тех, кто защищал нашу страну в годы Великой Отечественной войны. <...> Конечно, палитра штрафов — они должны быть достаточно высокими, также исправительные работы и уголовная ответственность вплоть до лишения свободы", — цитирует Пятый канал слова депутата Сергея Боярского.

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Мнение коллеги разделяет и парламентарий Александр Хинштейн. Он напомнил, что были и другие случаи посягательства на честь и достоинство ветеранов.

"Дело Навального, к сожалению, не единично. Мы видим много других примеров, то, что происходило на Бессмертном полку, когда поднимались портреты нацистских преступников, и другие ситуации, которые, к сожалению, возникают", — пояснил Хинштейн.

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Напомним, 6 февраля состоялось первое заседание по делу о клевете на ветерана. В ходе слушания Навальный отказался признать вину. На втором заседании, 16 февраля, прокурор призвала суд признать блогера виновным и взыскать с него почти миллион рублей. В итоге 20 февраля блогер был признан виновным в клевете на Игната Артёменко и оштрафован на 850 тысяч рублей.

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Алексей Дёмин
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