Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram
Большинство проблем связаны с невозможностью подключения к приложению.
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который регистрирует неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.
В числе стран, где наблюдаются сбои в работе приложения, — Россия, Белоруссия и Украина. Больше всего пользователи жалуются на невозможность подключения к нему (93%) и проблемы с отправкой сообщений (6%).
В прошлый раз большой сбой произошёл в работе Telegram и WhatsApp в начале февраля. Тогда самые сильные проблемы были зафиксированы в Германии и Италии. Отдельные очаги наблюдались на территории РФ и стран СНГ.
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