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Пользователи пожаловались на сбои в работе мессенджера Telegram

Большинство проблем связаны с невозможностью подключения к приложению.

21 февраля 2021, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Фото © ТАСС / Андрей Гордеев

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о сбоях в работе приложения. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector, который регистрирует неполадки в работе популярных интернет-ресурсов.

В числе стран, где наблюдаются сбои в работе приложения, — Россия, Белоруссия и Украина. Больше всего пользователи жалуются на невозможность подключения к нему (93%) и проблемы с отправкой сообщений (6%).

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В прошлый раз большой сбой произошёл в работе Telegram и WhatsApp в начале февраля. Тогда самые сильные проблемы были зафиксированы в Германии и Италии. Отдельные очаги наблюдались на территории РФ и стран СНГ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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