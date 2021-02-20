Telegram хочет привлечь 1 млрд инвестиций: что ждёт мессенджер Дурова

В последние месяцы активно обсуждается монетизация "Телеграма". Сначала Павел Дуров объявляет о появлении рекламы и платных возможностей в мессенджере, теперь же компания намерена привлечь инвестиции со стороны. К чему придёт Дуров — в материале Лайфа.

Что происходит?

Компания Telegram Group Inc., владеющая мессенджером "Телеграм", планирует привлечь минимум один миллиард долларов через размещение облигаций. Инвестировать будет ограниченный круг лиц из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока, утверждает газета "Коммерсант". Если "Телеграм" в течение пяти лет выйдет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

Мессенджеру Павла Дурова нужна монетизация — на развитие и на возврат средств инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась, хотя деньги были собраны. Российские инвесторы уже начали получать предложения.

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Инвестиции не единственный способ привлечь деньги. Павел Дуров приступил к разработке системы монетизации в связи с ростом числа активных пользователей до 500 миллионов в месяц. В ближайшее время на платформе появятся платные сервисы и реклама. Также "Телеграм" внедрит функционал для платных подписок на приватные сообщества и для донатов. В частности, в мессенджере появятся платные стикеры с расширенными возможностями, а художники этих стикеров будут получать от их использования часть дохода.

Зачем "Телеграму" инвесторы?

— Павел Дуров продолжает попытки усидеть на двух стульях: найти деньги, чтобы покрыть долги и текущие расходы, и при этом не продавать доли в компании. Весной ему надо вернуть с процентами кредит, в который была переоформлена часть инвестиций в TON, кроме того, сам Дуров заявлял о ежегодных расходах на поддержание "Телеграма" в сотни миллионов долларов. Так что только в этом году надо найти порядка полумиллиарда долларов, а на пять лет, по всей видимости, не хватит и миллиарда, — рассказал Лайфу экс-разработчик приложений "ВКонтакте" и "Телеграм" Антон Розенберг.

Деньги нужны "Телеграму" по трём причинам:

1. Сделать мессенджер самоокупаемым. С момента запуска в 2013 году "Телеграм" не монетизировался и существовал за счёт денег самого Дурова. Компания планирует привлечь инвесторов на бирже в ближайшие пять лет. Наличие монетизации и самоокупаемость повысят стоимость акций.

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Только Антон Розенберг не верит в успех проекта. По его мнению, "Телеграм" не сможет его реализовать и выйти хотя бы на самоокупаемость до весны этого года. У разработчика даже есть сомнения, что подобная монетизация способна в принципе решить проблемы мессенджера.

Другого мнения придерживается директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его мнению, "Телеграм" поступает грамотно. Эксперты придерживаются единого мнения в плане цели проекта: перед продажей мессенджера нужно максимально повысить его стоимость.

— Владельцы "Телеграма" хотят не продавать мессенджер сейчас, а заработать на растущем рынке. В СНГ и на Ближнем Востоке для компании лучшие условия, а с США у Дурова не всё успешно складывается. О стоимости компании можно будет говорить по итогам запуска монетизации, но это будет по итогам 2022 года, — рассказал Лайфу эксперт.

2. Вернуть долги инвесторам блокчейн-платформы TON. В 2020 году Дуров планировал запуск блокчейн-платформы, но он был отложен, так как предприниматель не договорился с американскими властями. При этом инвесторы вложили деньги, их нужно вернуть.

После отказа от запуска блокчейн-платформы и выпуска криптовалюты компания разослала письма инвесторам. В них она предлагала акционерам либо получить обратно 72% вложенных средств, либо дождаться 30 апреля 2021 года и получить 110% от суммы вложений. Часть инвесторов выбрала второй вариант. Компании нужно получить эти деньги.

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— У Дурова уже есть инвесторы, вложившиеся в 2018 году в TON. Фактически их прибыль составила около 3% годовых за это время, хотя если измерять относительно варианта забрать 72% от инвестиций год назад, то процент можно насчитать больше. Судя по всему, они хотят наконец забрать свои деньги, то есть Дуров не смог (или не захотел) договориться с ними о дальнейшей реструктуризации долга, — говорит Антон Розенберг.

3. Резкий приток новых пользователей. В январе этого года число активных юзеров мессенджера превысило 500 миллионов — это на 100 миллионов больше, чем в апреле 2020 года. Антон Розенберг говорит, что для обслуживания такого количества клиентов нужно совершенствовать инфраструктуру мессенджера. Помимо увеличения расходов на оборудование его ещё надо успеть закупить, привезти и установить.

Чем интересен сбор инвестиций?

Особенность предстоящего размещения облигаций "Телеграма" состоит в том, что оно пройдёт среди узкого круга инвесторов, а американцы участвовать в кампании не смогут.

Минимальный чек для участия составляет 50 миллионов долларов, возможно, он будет снижен до 10 миллионов. Организатором размещения выступает сам "Телеграм", а агентами — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке.

— Прежде всего интересно, какие будут гарантии, под залог чего предполагается получить деньги, а также какие риски будут названы инвесторам. Конечно, семь-восемь процентов годовых в долларах — это больше, чем у депозита, но есть немало способов инвестировать с большей выгодой. Всё дело в рисках и ликвидности. Источник пишет, что бумаги не будут размещены на бирже, да и рисков я вижу немало. Полагаю, что аудит компании Павел также не делал, — говорит Антон Розенберг.

Экс-разработчик приложений "ВКонтакте" и "Телеграм" видит несколько причин, почему Дуров не хочет работать с американскими инвесторами. Возможно, основатель "Телеграма" не хочет сталкиваться с правовой системой США после провала TON, а может быть, он считает, что с акционерами из России, Европы, Азии и с Ближнего Востока проще договориться.

Что будет с "Телеграмом" в ближайшее время?

По мнению Дениса Кускова, всё будет зависеть от монетизации. Если ход окажется удачным, у компании появятся деньги, чтобы развиваться дальше и вернуть долги инвесторам, а стоимость акций при выходе на IPO будет многократно выше. Если нет, то неизвестно, как Дуров будет возвращать деньги инвесторам, а мессенджер зря предаст ключевой принцип — развиваться без заработка на пользователях.

Ясно лишь одно: мессенджер не останется в подвешенном состоянии, в котором он находится сейчас. Тем интереснее наблюдать за действиями Дурова и стремительно набирающим популярность "Телеграмом". — Наиболее интересный вопрос, где, у кого и на каких условиях Дуров всё-таки возьмёт деньги, чтобы расплатиться по долгам. Это вопрос ближайших нескольких месяцев. Дальше всё будет зависеть от того, на какой срок хватит нового кредита, как будет решаться проблема монетизации и, пожалуй, что будет с отношением к "Телеграму" в США. Пока, напомню, там поданы иски об удалении мессенджера из App Store и Google Play, — говорит Розенберг.

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