Жители Екатеринбурга восстали против вышки 5G

В Екатеринбурге произошло столкновение между жителями частного сектора на Уралмаше и строителями, поставившими мачту сотовой связи Tele2. Горожане уже в который раз не дают установить на вышке оборудование, считая, что сооружение будет вредить их здоровью. Об этом пишет Ura.ru.

Фото © Андрей Худяков / Ura.ru

30-метровую мачту поставили на перекрёстке улиц Черноярской и Ломоносова ещё 13 ноября. "Так быстро всё сделали, мы даже очухаться не успели", — говорит председатель ТОС "Частник" Андрей Худяков. Он обратился в мэрию и получил ответ, что разрешения на проведение этих работ администрация не давала. Но главная претензия жителей состоит в том, что вышка якобы может нанести вред их здоровью. Кроме того, в радиусе полукилометра уже стоят четыре таких мачты.

"Мы замерили: одна "долбит" от шести до восьми микроватт на квадратный метр, а три других — по 2000–2220. Суммарно это более 14000 мВт, тогда как норма — 100", — сказал Худяков.

В то же время представитель ООО "Высота" Андрей Епишин сообщил агентству, что у него действительно нет разрешения от мэрии на земляные работы, но это не может быть основанием для сноса мачты. Она ставится по разрешению от МУГИСО (Министерство по управлению госимуществом) на выделенном земельном участке, пояснил он, отметив, что проект также согласован с Роспотребнадзором.

"В прошлый раз мы просили их разойтись, но они не прислушались. Теперь мы хотим нанять ОМОН, чтобы разогнать этот сход и чтобы мы смогли спокойно разместить оборудование на сооружении. Оно построено с небольшим нарушением, но оно законно", — заявил строитель.

В свою очередь в пресс-службе Tele2 макрорегиона "Урал" объяснили, что данная вышка будет безопасной для людей. Там уточнили, что уровень излучения базовой станции в 2,5 раза ниже, чем уровень излучения мобильного телефона, при этом радиосигнал телефона даже при максимальной мощности не способен оказать воздействия на тело и голову человека. А принятые в России санитарные нормы по воздействию радиоизлучения — одни из самых строгих в мире.

Ранее Лайф сообщал, что затраты на развитие 5G в России могут превысить триллион рублей.

Авторы