Илон Маск уничтожит сотовые вышки: как развивается спутниковый интернет

Спутниковый интернет от компании Space X стал доступен к подключению. Пока только в США, Канаде и Великобритании по программе бета-тестирования, но в будущем он, вероятно, будет более распространённым, чем тот, которым мы пользуемся. С помощью спутника можно передавать данные в любой точке мира.

В конце 2020 года компания Илона Маска SpaceX приступила к бета-тестированию спутникового интернета Starlink и привлекла к этому процессу более десяти тысяч пользователей. В феврале 2021-го же стало известно, что компания открыла приём предзаказов на подключение к сети Starlink для всех желающих жителей Канады, США и Великобритании.

— Starlink в настоящее время доступен для ограниченного числа пользователей в каждой зоне покрытия. Заказы будут выполняться в порядке очереди, — говорится в сообщении компании.

Заинтересованные в подключении к спутниковому интернету SpaceX люди могут заказать комплект Starlink за $499. Это специальный терминал для приёма сигнала, Wi-Fi-маршрутизатор и соединительные кабели и крепления. Стоимость подключения к спутниковому интернету составит $99 в месяц.

Почему в России работа Starlink запрещена?

Согласно законопроекту № 1086353-7, за пользование зарубежным спутниковым интернетом физические лица будут штрафоваться на сумму от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц штраф будет крупнее и сможет достигать 1 миллиона рублей. Впрочем, и без него пользование интернетом от Starlink на территории страны незаконно. В России запрещены услуги спутниковой связи тех операторов, у которых нет станций сопряжения на территории страны.

Запрет связан с тем, что российские службы не смогут контролировать трафик, проходящий через Starlink, OneWeb и аналоги, а значит, этими сетями смогут пользоваться злоумышленники. Поэтому остаётся только два выхода: запретить пользование услугами зарубежных провайдеров или осуществлять подключение через отечественных операторов. Так у российских служб хотя бы будет доступ к трафику.

Пока радикальных мер не принималось, но с развитием технологии всё может измениться. Для блокировки спутникового интернета предусмотрены специальные "глушилки". Причём на работу обычного интернета они не повлияют, потому что эта сеть передаётся по проводу.

В чём особенность спутникового интернета?

Спутник предоставляет доступ к интернету в любой точке Земли. Зона покрытия сотовой связи значительно меньше, и в некоторых точках интернет недоступен. Задача спутников — решить эту проблему.

В 2015 году компания SpaceX объявила о разработке проекта Starlink. Как только он заработает на полную мощность, высокоскоростной интернет станет доступен почти в любой точке планеты. Илон Маск планирует отправить в космос несколько тысяч спутников. Они охватят всю Землю и обеспечат интернетом всех желающих.

Как устроена система Starlink?

SpaceX планирует создать сеть из 12 000 спутников, которые будут передавать на Землю интернет по широкополосной сети. Аппараты будут находиться на низкой околоземной орбите. Их удалённость от Земли составит 350 км. Для сравнения, расстояние между Землёй и Луной составляет 384 400 км. Спутники можно даже увидеть в небе невооружённым глазом.

Низкая удалённость от Земли обеспечит пользователей стабильным интернетом. По данным CNN, скорость передачи данных у бета-тестеров составляет от 50 до 150 Мбит/с, а задержка от 20 до 40 мс. Смотреть потоковое видео в 4К и играть в онлайн-игры с такой задержкой передачи данных не получится, однако для повседневных задач годится.

Плюс спутников в сравнении с сотовой связью — мобильность. Спутник Starlink весит всего 260 кг. Их корпуса компактные, в одну ракету SpaceX Falcon 9 может поместиться 60 таких устройств. На орбите каждый спутник питается от солнечной батареи.

Как будет развиваться Starlink?

В начале бета-тестирования SpaceX ограничивалась северной частью США и южной частью Канады. С 20 января компания уже начала принимать заявки на подключение во всей Канаде и Великобритании.

SpaceX планомерно расширяет зону покрытия спутникового интернета. Starlink уже зарегистрировала дочерние компании Starlink в Австрии, Австралии, Аргентине, Бразилии, Франции, Чили, Колумбии, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, на Филиппинах, в Южной Африке и Испании. России в списке пока нет.

У Starlink есть конкурент OneWeb, как он развивается?

Фото © Shutterstock

Спутниковый оператор OneWeb — главный конкурент Starlink. Параллельно с компанией Илона Маска разработку спутникового интернета начинали несколько компаний, включая Samsung, Amazon и Boeing. OneWeb — единственная, добившаяся весомого прогресса.

Впрочем, её достижения пока скромнее. В декабре OneWeb запустила всего 36 новых спутников, увеличив их общее число на орбите до 110.

Положение компании также менее стабильное. В 2020 году она могла обанкротиться, однако уже летом OneWeb нашла инвесторов: Великобритания и индийская Bharti Global вложили $1 млрд в развитие системы. В январе этого года спутниковый оператор также привлёк $350 млн от SoftBank и $50 млн от Hughes Network Systems. Эти деньги компания потратит на запуск новых спутников, всего она собирается отправить в космос 648 аппаратов до конца 2022 года.

До 2020 года OneWeb сотрудничала с российской спутниковой системой "Гонец". На протяжении трёх последних лет её заявка на получение нескольких полос частот неоднократно обсуждалась в Государственной комиссии по радиочастотам России (ГКРЧ) без положительного решения вопроса. В итоге заявка была отозвана до получения дополнительных сведений о проекте.

Есть ещё конкуренты?

Весомых нет. Россия и Китай обсуждали проект запуска спутников для предоставления доступа в Интернет в 2019 году. Речь шла о сотрудничестве спутниковой системы "Гонец" и Китайской корпорации аэрокосмической науки и промышленности (CASIC).

В 2017 году "Гонец" вошёл в проект OneWeb с 40-процентной российской долей участия. Компания должна была получить эксклюзивное право на предоставление услуг беспроводного интернета в России. Но против этого выступила ФСБ. По мнению спецслужбы, OneWeb могла нести "угрозу национальной безопасности", поскольку не гарантирует, что работа с персональными данными россиян не будет иметь "разведывательного характера".

Впрочем, расстановка сил может измениться. Проекты по запуску спутникового интернета находятся на начальной стадии. Пока не известно, какие проблемы у них могут возникнуть.

Другой конкурент Starlink — компания Amazon. Летом 2020 года Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила ей вывести на орбиту 3236 спутников для создания глобальной спутниковой сети широкополосного доступа в Интернет. Только на тот момент Starlink уже эксплуатировала первые сегменты сети.

Авторы