"Саша Грей отдыхает": Джигурда рассказал о сексе с Анисиной
Из-за пандемии коронавируса пара не виделась почти год.
Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Актёр и шоумен Никита Джигурда рассказал журналистам, что они с экс-супругой, фигуристкой Мариной Анисиной, активно восполняют нехватку личных встреч. Подробностями интимной жизни он поделился на пресс-конференции, посвящённой их повторной свадьбе.
"Сегодня Маринка после двух бессонных ночей. Должен вам сказать, всё-таки год воздержания. Я мучил героя Франции! <...> Счастлив, что герой Франции, как это прилично сказать, оргазмирует подо мной, признаётся в любви, делает всё, что умеют делать богини. Саша Грей отдыхает", — цитирует шоумена Пятый канал.
Стоит отметить, что самой фигуристки на встрече с представителями СМИ не было — Анисина отправилась примерять свадебное платье.
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