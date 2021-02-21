Солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных

В немецком городе Людвигсбурге Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) приступил к проверке причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных, пишет газета Welt am Sonntag. По её данным, в круг подозреваемых вошло семь человек.

Сообщается, что речь идёт о бывших немецких солдатах, охранявших лагеря, в которых в нечеловеческих условиях содержались бойцы Красной армии. Примерно из 5,7 миллиона советских солдат, попавших в плен, более трёх миллионов умерли в нацистских лагерях, отмечает издание.

"В нашей картотеке есть данные примерно о 250 лагерях с информацией о служивших там охранниках. Мы смогли установить личности примерно двух тысяч человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день", — сказал в интервью глава ЦРПНС Томас Виль.

Подобные расследования связаны с созданием юридического прецедента в 2011 году, когда был вынесен приговор нацистскому преступнику Ивану Демьянюку, отмечает издание. Тогда в Германии его признали виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 060 узников польского концлагеря Собибор. Демьянюка приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако суд разрешил ему остаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу. Но приговор так и не вступил в силу — преступник умер в доме престарелых.

Ранее в Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеря. Бывшего эсэсовца сочли виновным в содействии убийству 5,2 тысячи человек. В суде он признал, что был осведомлён об убийствах, слышал крики истязаемых.

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