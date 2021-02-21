Солдат вермахта проверят на причастность к убийству советских пленных
В круг подозреваемых попало семь человек.
Фото © Pixabay
В немецком городе Людвигсбурге Центр по раскрытию преступлений национал-социализма (ЦРПНС) приступил к проверке причастности солдат вермахта к убийству советских военнопленных, пишет газета Welt am Sonntag. По её данным, в круг подозреваемых вошло семь человек.
Сообщается, что речь идёт о бывших немецких солдатах, охранявших лагеря, в которых в нечеловеческих условиях содержались бойцы Красной армии. Примерно из 5,7 миллиона советских солдат, попавших в плен, более трёх миллионов умерли в нацистских лагерях, отмечает издание.
"В нашей картотеке есть данные примерно о 250 лагерях с информацией о служивших там охранниках. Мы смогли установить личности примерно двух тысяч человек, которые, судя по датам рождения, могут быть живы по сей день", — сказал в интервью глава ЦРПНС Томас Виль.
Подобные расследования связаны с созданием юридического прецедента в 2011 году, когда был вынесен приговор нацистскому преступнику Ивану Демьянюку, отмечает издание. Тогда в Германии его признали виновным в пособничестве в убийстве в 1943 году 28 060 узников польского концлагеря Собибор. Демьянюка приговорили к пяти годам тюрьмы. Однако суд разрешил ему остаться на свободе до завершения рассмотрения апелляции по его делу. Но приговор так и не вступил в силу — преступник умер в доме престарелых.
Ранее в Германии вынесли приговор 93-летнему экс-надзирателю концлагеря. Бывшего эсэсовца сочли виновным в содействии убийству 5,2 тысячи человек. В суде он признал, что был осведомлён об убийствах, слышал крики истязаемых.
Выбор редакции
Журналисты рассказали о дилемме Байдена из-за "Северного потока — 2"
"Хорьх" против "Майбаха". Audi хочет возродить любимую марку машин Гитлера
В Нигерии рухнул самолёт с военными — видео
Надёжна и эффективна: австрийские медики сравнили вакцину "Спутник V" с автоматом Калашникова
Доктор Мясников перечислил продукты, способные помешать развитию диабета
Комментариев: 0