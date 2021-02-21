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Категорий: 18

"Вы адекватные вообще?!" Обматерившую визажисток Инстасамку облили зелёнкой — видео

Девушка утверждает, что нападение произошло на пороге её офиса.

21 февраля 2021, 12:02

Неизвестный облил зелёнкой Инстасамку Дарью Зотееву. Видео © Instagram / instasamka

Неизвестный с зелёнкой напал на российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, прославившуюся под псевдонимом Инстасамка. По крайней мере, так утверждает сама девушка. Нападение, со слов Дарьи, было совершено возле входа в её офис. На записи, которую выложила блогерша, видно, что зелёнка залила ей лицо, руки и всю верхнюю одежду.

Фото © Instagram / instasamka

Фото © Instagram / instasamka

"Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зелёнку. Я вся в ней. Вы нормальные вообще?! Вы адекватные?!", — поделилась она в сториз в "Инстаграме".

"Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка": Виктория Боня раскритиковала блогершу, обматерившую визажисток

"Есть люди-вечности, а есть как Инстасамка": Виктория Боня раскритиковала блогершу, обматерившую визажисток

Напомним, последний скандал с Зотеевой случился из-за того, что она унизила и обматерила визажистов за опоздание. Звезду осудили многие коллеги по цеху, в том числе певица Клава Кока. А Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам.

Инстасамка "извинилась" перед курьерами и визажистами после волны хейта, но стало только хуже

Инстасамка "извинилась" перед курьерами и визажистами после волны хейта, но стало только хуже

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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