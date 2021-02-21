"Вы адекватные вообще?!" Обматерившую визажисток Инстасамку облили зелёнкой — видео

Неизвестный с зелёнкой напал на российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, прославившуюся под псевдонимом Инстасамка. По крайней мере, так утверждает сама девушка. Нападение, со слов Дарьи, было совершено возле входа в её офис. На записи, которую выложила блогерша, видно, что зелёнка залила ей лицо, руки и всю верхнюю одежду.