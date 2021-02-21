"Вы адекватные вообще?!" Обматерившую визажисток Инстасамку облили зелёнкой — видео
Девушка утверждает, что нападение произошло на пороге её офиса.
Неизвестный облил зелёнкой Инстасамку Дарью Зотееву. Видео © Instagram / instasamka
Неизвестный с зелёнкой напал на российскую блогершу и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, прославившуюся под псевдонимом Инстасамка. По крайней мере, так утверждает сама девушка. Нападение, со слов Дарьи, было совершено возле входа в её офис. На записи, которую выложила блогерша, видно, что зелёнка залила ей лицо, руки и всю верхнюю одежду.
Фото © Instagram / instasamka
"Только что ко мне подбежал какой-то человек и возле офиса вылил на меня зелёнку. Я вся в ней. Вы нормальные вообще?! Вы адекватные?!", — поделилась она в сториз в "Инстаграме".
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Напомним, последний скандал с Зотеевой случился из-за того, что она унизила и обматерила визажистов за опоздание. Звезду осудили многие коллеги по цеху, в том числе певица Клава Кока. А Рита Дакота пообещала помочь обиженным блогершей визажисткам.
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