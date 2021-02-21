"Мужу всё не нравилось!" Задушившая двоих детей москвичка рассказала, что подтолкнуло её к убийствам

Жительница Москвы, которая задушила подушкой двоих детей, а затем пыталась покончить с собой, признала вину в ходе допроса. Сегодня утром, 21 февраля, в одной из столичных больниц она пришла в сознание, а затем в деталях рассказала следователям о трагедии.

Как сообщает КП со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 36-летняя Алина указала, что больше не могла терпеть упрёки в свой адрес со стороны супруга, с которым в последнее время у неё возникали конфликты на бытовой почве.

"Это я их убила, я. Я всё время не так всё делала. Не так убирала, не так готовила. Мужу всё не нравилось", — заявила женщина следователям.

Супруг женщины, убившей детей. Фото © Соцсети

Сообщается, что преступление будет расследоваться по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух малолетних лиц". Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Женщине, если её вина будет доказана, грозит от восьми до 20 лет лишения свободы.

Напомним, трагедия произошла 20 февраля в одной из квартир в Ясном проезде в Москве. Женщина 1984 года рождения подушкой задушила двоих своих детей трёх и одиннадцати лет. После этого она попыталась покончить жизнь самоубийством, но не смогла. Пришедший домой чуть позже отец решил, что дети спят, и не стал их будить. Женщина сумела сама вызвать скорую и была госпитализирована. На учёте семья не состояла.

Ранее Лайф поговорил с жильцами дома, где произошла трагедия. По их словам, супруги зарекомендовали себя как порядочные и спокойные люди. Потому известие об убийстве детей стало шоком для всех соседей.

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