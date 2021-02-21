Володин заявил о клонировании "по всему миру" двойных стандартов американских СМИ

В отличие от Запада, в России недопустимы подобные сценарии, подчеркнул он.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что двойные стандарты, которые применяются в средствах массовой информации США, уже распространились по всему миру. В качестве примера он привёл закрытие трёх телеканалов на Украине.

"Двойные стандарты продемонстрировали Соединённые Штаты Америки, а сейчас они просто стали клонироваться по всему миру. Просто берут и закрывают", — сказал Володин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1".

При этом спикер Госдумы напомнил, что, в отличие от западных стран, в России имеется целая "палитра" телеканалов и радиостанций.