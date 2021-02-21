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Володин заявил о клонировании "по всему миру" двойных стандартов американских СМИ

В отличие от Запада, в России недопустимы подобные сценарии, подчеркнул он.

21 февраля 2021, 12:56
<p>Вячеслав Володин. Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-138347372?z=photo-138347372_456309266/photos-138347372" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Государственная дума</a></p>

Вячеслав Володин. Фото © VK / Государственная дума

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что двойные стандарты, которые применяются в средствах массовой информации США, уже распространились по всему миру. В качестве примера он привёл закрытие трёх телеканалов на Украине.

"Двойные стандарты продемонстрировали Соединённые Штаты Америки, а сейчас они просто стали клонироваться по всему миру. Просто берут и закрывают", — сказал Володин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия-1".

При этом спикер Госдумы напомнил, что, в отличие от западных стран, в России имеется целая "палитра" телеканалов и радиостанций.

Как уже писал Лайф, в начале февраля три украинских телеканала прекратили вещание из-за санкций Зеленского. При этом их программы по-прежнему доступны для просмотра в "Ютубе". Сам президент Украины объяснил своё решение "борьбой с пропагандой".

Ранее Вячеслав Володин назвал беспределом блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях. Парламентарий считает действия соцсетей прямым посягательством на фундаментальные права и свободы американцев. Подобные сценарии не должны повториться в России, подчеркнул Володин.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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