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В Нидерландах на людей с неба упали детали двигателя грузового "боинга"

Самолёт благополучно приземлился в бельгийском Льеже.

21 февраля 2021, 13:20

Фото © Twitter / hbvl

20 февраля в одном из четырёх двигателей грузового самолёта Boeing 747-400F, выполнявшего рейс из Маастрихта (Нидерланды) в Нью-Йорк (США), начался пожар. Отвалившиеся от лайнера детали упали на землю, в результате чего пострадало два человека. Об этом сообщает портал NL Times.

По информации журналистов, пожилая женщина была госпитализирована с травмой головы, а ребёнок получил ожоги при попытке поднять с земли горячий обломок воздушного судна. Самому "боингу" удалось благополучно приземлиться в бельгийском Льеже.

В США двигатель самолёта стал крошиться прямо в воздухе, а детали упали на дома горожан — видео

В США двигатель самолёта стал крошиться прямо в воздухе, а детали упали на дома горожан — видео

Отметим, что это уже второй за сутки подобный инцидент. Как ранее сообщал телеканал MSNBC, часть обшивки авиалайнера упала рядом с жилыми домами в городе Брумфилд (штат Колорадо, США). Самолёт, у которого прямо в воздухе стал крошиться двигатель, принадлежит одной из крупнейших в США авиакомпаний United Airlines. Лайнеру с отказавшим двигателем пришлось вернуться в международный аэропорт Денвера.

Как уточняет NL Times, следственные органы не обнаружили связи между этими двумя инцидентами.

Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

Названа предварительная причина крушения Boeing 737 в Индонезии

А ранее в Нигерии рухнул самолёт с военными в момент захода на посадку.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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