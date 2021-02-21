"Живём в абсолютно прозрачном аквариуме": В Госдуме заподозрили Clubhouse в слежке за людьми

Соцсеть вскоре потеряет свою популярность, считают там.

Социальная сеть Clubhouse может контролировать своих пользователей и следить за ними. Таким мнением поделился первый зампред Комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников в беседе с радиостанцией "Говорит Москва". Депутат уточнил, что сам пока не пользовался популярным нынче приложением.

"Все спецслужбы мира и занимаются тем, что определяют, кто с кем дружит, поэтому я уверен, что нет такой сети, ну, может, кроме Telegram, которая стопроцентно не отслеживает связи. Уверен, что [Clubhouse] точно так же отслеживается, как и все остальные", — отметил Калашников.

Депутат призвал людей не питать иллюзий, ведь каждый выход человека в Сеть фиксируется. Он подчеркнул, что "мы уже живём в абсолютно прозрачном аквариуме".

Коллега Калашникова Виталий Милонов выразил уверенность, что Clubhouse вскоре потеряет свою популярность. Он также отметил, что для слежки за россиянами нецелесообразно создавать новые сервисы, так как граждане уже оставили свои данные во многих иностранных приложениях.