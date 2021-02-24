В России официально запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников
Ранее допускалась высадка лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.
Фото © ТАСС / Денис Дмитриев
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.
Также поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда: теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Кроме того, представители перевозчика, должностные лица органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений могут требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.
Напомним, случаи, когда детей высаживают из автобусов на мороз, нередко происходят в российских регионах. Так, недавно в Волгограде кондуктор автобуса высадила ребёнка за неоплаченный проезд, в Смоленске из маршрутки выгнали школьника из-за крупной купюры, а в Хабаровске водитель забрал шапку у 14-летней девочки за то, что та не смогла оплатить поездку.
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