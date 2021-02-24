В России официально запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.

Также поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда: теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Кроме того, представители перевозчика, должностные лица органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений могут требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.