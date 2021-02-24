Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В России официально запретили высаживать из транспорта детей-безбилетников

Ранее допускалась высадка лиц младше 16 лет, если они не оплатили проезд и при этом их никто не сопровождал.

24 февраля 2021, 08:47
<p>Фото © ТАСС / Денис Дмитриев</p>

Фото © ТАСС / Денис Дмитриев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта безбилетников младше 16 лет.

Также поправки изменяют порядок контроля и подтверждения оплаты проезда: теперь регионам разрешается самостоятельно вводить контролирующие механизмы. Кроме того, представители перевозчика, должностные лица органов исполнительной власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений могут требовать у пассажира документ, удостоверяющий личность.

Добирайся сама. В Екатеринбурге таксист высадил девочку c повреждённым позвоночником

Добирайся сама. В Екатеринбурге таксист высадил девочку c повреждённым позвоночником

Напомним, случаи, когда детей высаживают из автобусов на мороз, нередко происходят в российских регионах. Так, недавно в Волгограде кондуктор автобуса высадила ребёнка за неоплаченный проезд, в Смоленске из маршрутки выгнали школьника из-за крупной купюры, а в Хабаровске водитель забрал шапку у 14-летней девочки за то, что та не смогла оплатить поездку.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ

сегодня в 08:54

Путин подписал закон о штрафах для физлиц и организаций-иноагентов

сегодня в 08:00

Краснодар, Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни

сегодня в 08:16

В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео

сегодня в 08:58

"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки

сегодня в 08:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1