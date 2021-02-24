Сбербанк увеличил срок льготной ипотеки до 30 лет
В банке также напомнили о возможности снизить ставку на 0,3 процентного пункта.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселёв
Клиенты Сбербанка теперь смогут брать ипотечный кредит по программе господдержки на срок до 30 лет. Ранее получить заём на приобретение квартир в новостройках со ставкой не более 6,5% годовых можно было максимум на 20 лет.
"Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки "Господдержка-2020" на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет", — сообщила пресс-служба банка.
Стандартная процентная ставка по льготной ипотеке Сбербанка составляет 6,4% годовых, но клиенты могут её снизить ещё на 0,3 процентного пункта — до 6,1%. Для этого нужно воспользоваться услугой банка "Электронная регистрация".
Напомним, в 2020 году президент России Владимир Путин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до 1 июля. По этой программе можно купить жильё комфорткласса стоимостью до шести миллионов рублей, а в крупнейших агломерациях (Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти) — до 12 миллионов. При этом позже правительство снизило первоначальный взнос по этой ипотеке с 20 до 15%.
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