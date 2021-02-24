Хиллари Клинтон анонсировала свой триллер о мировом заговоре

Экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон вместе с канадской писательницей детективов Луизой Пенни работает над созданием книги в жанре политического триллера. Об этом она сообщила на своей странице в "Твиттере".

I'm thrilled to be writing my first book of fiction with Louise Penny, one of my favorite authors and a dear friend. Get ready for some high-stakes diplomacy and treachery. https://t.co/f7yybDWjqz pic.twitter.com/St4BNwgBK0 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 23, 2021

Дата начала продаж книги State of Terror — 12 октября. В названии присутствует игра слов, которая позволяет его перевести по-разному — "Государство террора" или, например, "Состояние ужаса".

"В этом масштабном триллере о международных интригах рассказывается о закулисной мировой драме, которая основана на деталях, известных только посвящённым", — отметили в издательстве.

По сюжету главную героиню назначают госсекретарём в администрацию президента США, который ранее был её соперником. При этом до начала основной сюжетной линии Америка на протяжении нескольких лет теряла своё влияние за рубежом. Госсекретарю нужно будет собрать команду для раскрытия заговора внутри страны после серии террористических атак, которые поставили под угрозу устоявшийся мировой порядок.

Отмечается, что чета Клинтон очень любит триллеры и детективные романы. Более того, у бывшего президента США Билла Клинтона уже есть опыт написания подобных произведений: в 2018 году вышла его книга The President is Missing в соавторстве с писателем Джеймсом Паттерсоном. Хиллари ранее написала свои мемуары под названием "Что произошло", ставшие бестселлером.

Российский писатель, а теперь и политик Захар Прилепин ранее отметил, что его политическая карьера не сможет помешать творческой деятельности.

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