Краснодар, Сургут и Тюмень оказались комфортнее Москвы и Петербурга для жизни

Институт территориального планирования "Урбаника" назвал лучшие города России для жизни. В топе оказались Краснодар, Сургут и Тюмень — они обогнали Петербург и Москву, которые также вошли в пятёрку лучших. О результатах исследования пишет РБК.

К условно доступным по стоимости жизни урбанисты смогли отнести только 27 городов из 100 (на два больше, чем годом ранее), а комфортных для жизни населённых пунктов — 35 (по итогам 2018 года их было 23). В итоге топ-10 выглядит так: Краснодар, Сургут, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа.

Самыми доступными по стоимости жизни стали Сургут, Мурманск и Тюмень, а вот сложнее всего жить на среднюю зарплату в Армавире, Севастополе и Уссурийске. Наиболее комфортными урбанисты назвали Краснодар, Тюмень и Самару, а в конце рейтинга оказалась Чита.

"На мой взгляд, места с 20-го по 80-е — это показатель того, что город примерно такой же, как средний город страны, подъём выше — повод для некоторой гордости, спуск ниже — повод для определённого беспокойства", — рассказал управляющий партнёр "Урбаники" Фёдор Коньков.

В конце рейтинга оказались Нижний Тагил, Энгельс, Симферополь, Шахты, Абакан, Чита, Армавир, Бийск, Улан-Удэ, Уссурийск.

"У нас есть две большие группы городов, формирующие середину рейтинга, — те, где жить комфортно, но дорого, и те, где жить некомфортно, зато дёшево. А Уссурийск — один из немногих городов, где и некомфортно, и дорого", — добавил Коньков.

Кстати, в прошлогоднем рейтинге 100 самых комфортных городов России Уссурийск также оказался в хвосте, а в лидерах также был Краснодар.

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