Уже представляла смерть: провисевшая над бездной сноубордистка рассказала о чудесном спасении

Провисевшая над бездной сноубордистка рассказала о чудесном спасении. Видео предоставлено Лайфу

История, сравнимая с сюжетом голливудских фильмов, произошла на днях на Эльбрусе. Там двое сноубордистов провалились в расщелину и повисли над огромной чёрной пропастью, в которой оказался водопад. Экстремалы оказались буквально на волоске от смерти и несколько минут прождали спасения в таком положении.

Как рассказала одна из спасённых Лайфу, спуск подразумевал несколько сложных отрезков, один из которых нужно было либо перепрыгивать на скорости, либо обходить, но ни тот, ни другой вариант сноубордистов не устроил. Было решено спускаться с помощью сноуборда, что сильно сократило бы время.

"В один момент подо мной лопнул снег, и я просто начала спиной вперёд проваливаться в расщелину. Я первые секунды не осознавала, что происходит, и я не понимала, куда я проваливаюсь и почему так долго падаю. Я чудом там просто зацепилась и начала кричать: "Помогите!", — рассказала Юлия Лайфу.

Девушка рассчитывала на помощь своего друга, однако через секунду увидела, что тот завис прямо над ней в ещё более неприятном положении — вверх ногами, держась за стенки льда по бокам. Причём одна рука парня была сломана. Ситуацию усугублял тающий под руками лёд, из-за чего экстремал спускался всё ниже на Юлию, повисшую над обрывом.

"Первая мысль у меня была, что я провалилась в расщелину — вот тут я и умру. У меня была мысль о смерти, и я уже второй мыслью представляла, как падаю вниз. Я не понимала, что там, потому что видела перед собой только водопад и чёрную бездну", — призналась девушка.

По словам Юлии, спасатели прибыли на место быстро, кинули несколько верёвок и проинструктировали, как правильно ими обмотаться. Девушка выполнила все инструкции, обмотала себя и друга, после чего их обоих вытащили из пропасти. Теперь экстремалы отмечают второй день рождения.

А накануне Лайф рассказывал, что в Сочи лыжник на огромной скорости провалился в яму на закрытой трассе. Парень оказался в воде со сломанными руками и ногой. На помощь пришли другие экстремалы, которые вытащили лыжника на поверхность, согрели его и вызвали спасателей.

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