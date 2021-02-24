Пашинян заявил о неработоспособности российских "Искандеров"
Так он ответил на вопрос экс-президента страны о неиспользованных в бою ОТРК.
Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Так политик отреагировал на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна, который задавал вопрос, почему ОТРК не использовались во время активных боевых действий. Пашинян не исключил, что эти обвинения направлены в его адрес.
"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" — сказал Пашинян в интервью изданию 1in.am.
Подробности премьер-министр Армении не привёл.
Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.
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