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Пашинян заявил о неработоспособности российских "Искандеров"

Так он ответил на вопрос экс-президента страны о неиспользованных в бою ОТРК.

24 февраля 2021, 07:49

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Фото © ТАСС / Вадим Савицкий

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые были закуплены у России, оказались небоеспособными в период обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Так политик отреагировал на заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна, который задавал вопрос, почему ОТРК не использовались во время активных боевых действий. Пашинян не исключил, что эти обвинения направлены в его адрес.

"Пусть задаст вопрос, почему ракета "Искандера" не взорвалась? Или почему взорвалась на десять процентов, например?" — сказал Пашинян в интервью изданию 1in.am.

Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео

Десятки человек задержаны на митингах против Пашиняна в Ереване — видео

Подробности премьер-министр Армении не привёл.

Напомним, что обострение давнего конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября прошлого года. Спустя чуть более месяца боевых действий было достигнуто мирное соглашение: Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Нагорном Карабахе российских миротворцев.


Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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