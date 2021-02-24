Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Так, в первом случае — за неповиновение или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов на массовых акциях — штрафы для граждан составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Другой вариант — до 30 суток ареста, 200 часов обязательных работ. Прежде штраф для граждан составлял пять тысяч рублей. Для должностных лиц он вырос с 10–20 тысяч до 20–40 тысяч рублей, а для юридических — с 50–100 тысяч до 70–200 тысяч рублей.