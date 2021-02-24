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Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах

Сумму увеличивают кратно — как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.

24 февраля 2021, 07:46
<p>Фото © ТАСС / Пименов Роман</p>

Фото © ТАСС / Пименов Роман

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушения на митингах. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Закон касается штрафов как за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах, так и за нарушение финансирования таких акций.

Так, в первом случае — за неповиновение или воспрепятствование выполнению служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов на массовых акциях — штрафы для граждан составят от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. Другой вариант — до 30 суток ареста, 200 часов обязательных работ. Прежде штраф для граждан составлял пять тысяч рублей. Для должностных лиц он вырос с 10–20 тысяч до 20–40 тысяч рублей, а для юридических — с 50–100 тысяч до 70–200 тысяч рублей.

Госдума усилила наказание за незаконную предвыборную агитацию: штрафы увеличились до 500 тысяч рублей

Госдума усилила наказание за незаконную предвыборную агитацию: штрафы увеличились до 500 тысяч рублей

Штрафы за нарушение порядка сбора и расходования средств на организацию публичной акции добавлены в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Ранее в Госдуме также предложили ужесточить ответственность за клевету на ветеранов.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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