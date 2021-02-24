В Челябинской области из-за сильной метели перекрыли 17 автотрасс

В Челябинской области из-за сильной метели и штормового ветра перекрыли 17 автотрасс, жителям рекомендуется не пользоваться личным транспортом. Об ограничении движения сообщили в региональном управлении Министерства дорожного хозяйства.

"Временное ограничение движения транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля", — уточнили в ведомстве.

Для помощи водителям и пассажирам, которые застряли на дорогах из-за непогоды, создан оперативный штаб в областном управлении Минтранса. 36 экипажей Госавтоинспекции патрулируют трассы.

Ветер в Челябинской области усилился до 25 м/с, температура воздуха движется к минус 40, метель не прекращается. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в четвёртом районе региона — Октябрьском. ЧС уже объявлена в Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах.

Зима свирепствует и в других регионах страны. Ранее в Башкирии из-за метели и сильного ветра на трассе Уфа — Оренбург столкнулось почти четыре десятка автомобилей.

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