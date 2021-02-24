В Челябинской области из-за сильной метели перекрыли 17 автотрасс
Режим ЧС действует уже в четырёх районах: Варненском, Нагайбакском, Кизильском и Октябрьском.
Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области
В Челябинской области из-за сильной метели и штормового ветра перекрыли 17 автотрасс, жителям рекомендуется не пользоваться личным транспортом. Об ограничении движения сообщили в региональном управлении Министерства дорожного хозяйства.
"Временное ограничение движения транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля", — уточнили в ведомстве.
Для помощи водителям и пассажирам, которые застряли на дорогах из-за непогоды, создан оперативный штаб в областном управлении Минтранса. 36 экипажей Госавтоинспекции патрулируют трассы.
Ветер в Челябинской области усилился до 25 м/с, температура воздуха движется к минус 40, метель не прекращается. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в четвёртом районе региона — Октябрьском. ЧС уже объявлена в Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах.
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