Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Челябинской области из-за сильной метели перекрыли 17 автотрасс

Режим ЧС действует уже в четырёх районах: Варненском, Нагайбакском, Кизильском и Октябрьском.

24 февраля 2021, 07:42
<p>Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области</p>

Фото © ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинской области из-за сильной метели и штормового ветра перекрыли 17 автотрасс, жителям рекомендуется не пользоваться личным транспортом. Об ограничении движения сообщили в региональном управлении Министерства дорожного хозяйства.

"Временное ограничение движения транспортных средств по региональным дорогам продлено до 18:00 (16:00 мск) 24 февраля", — уточнили в ведомстве.

Для помощи водителям и пассажирам, которые застряли на дорогах из-за непогоды, создан оперативный штаб в областном управлении Минтранса. 36 экипажей Госавтоинспекции патрулируют трассы.

Ветер в Челябинской области усилился до 25 м/с, температура воздуха движется к минус 40, метель не прекращается. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации в четвёртом районе региона — Октябрьском. ЧС уже объявлена в Варненском, Нагайбакском и Кизильском районах.

"Аккумуляторы сели, люди мёрзнут": В Челябинской области сотни человек оказались в снежном плену на трассе — видео

"Аккумуляторы сели, люди мёрзнут": В Челябинской области сотни человек оказались в снежном плену на трассе — видео

Зима свирепствует и в других регионах страны. Ранее в Башкирии из-за метели и сильного ветра на трассе Уфа — Оренбург столкнулось почти четыре десятка автомобилей.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони

сегодня в 06:59

В трёх районах Челябинской области введён режим ЧС из-за сильной метели и аномальных морозов

сегодня в 02:26

В Дагестане после сильнейшей метели пришлось откапывать коров — видео

сегодня в 08:58

"Девушка уже мертва": Обнародована запись звонков в 112 во время жестокого убийства кемеровчанки

сегодня в 08:55

Путин подписал закон о миллионных штрафах за санкции против российских СМИ

сегодня в 08:54

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1