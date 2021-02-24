Названы даты, когда Путин может обратиться с Посланием Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин может обратиться с ежегодным Посланием к Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Главной темой обращения к парламенту, предположительно, станет пандемия коронавируса. Весной уже можно будет судить, закрепился ли окончательно спад заболеваемости, делать прогнозы о вероятности новой волны и подводить промежуточные итоги по вакцинации, считают эксперты. Они при этом отмечают, что сроки обращения Путина к Федеральному собранию могут быть сдвинуты. По словам собеседников издания, предметная работа над текстом выступления президента пока не началась.

Ранее российские информагентства со ссылкой на свои источники сообщали, что выступление президента может состояться в середине февраля. Так было в 2020 году: глава государства выступил с речью после новогодних каникул, 15 января, а не в конце 2019 года. Позже говорили о феврале, но это опровергали в Кремле.

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