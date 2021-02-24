Девушка погибла в страшном ДТП, пытаясь уйти от полицейской погони
Ранее она становилась виновницей смертельной аварии.
В Благовещенске девушка на автомобиле Nissan March протаранила легковую машину при попытке уйти от полицейской погони. Нарушительница погибла сама и покалечила двух человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.
Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 февраля. Nissan March подходил под описание машины, которая находилась в розыске в связи с ДТП, поэтому сотрудники ГИБДД попытались его остановить. Но 24-летняя девушка-водитель решила скрыться от патруля.
"На улице Октябрьской правонарушитель совершил столкновение с автомобилем Nissan Teana. В результате автоаварии водитель Nissan March скончалась на месте ДТП. Также травмированы водитель и пассажирка второй машины", — рассказали в управлении.
Как сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах, пассажирка доставлена в больницу с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. Водителю госпитализация не потребовалась. Оказалось также, что погибшая девушка ранее была судима по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека".
Ранее в Улан-Удэ пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двух подростков и даже не притормозил. 38-летний виновник трагедии до этого был судим за убийство, разбой, кражу и неправомерное завладение автомобилем. МВД показало его допрос.
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