На трассе в Башкирии столкнулось 39 автомобилей
Причинами ДТП стали метель, сильный боковой ветер и слабая видимость.
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Почти четыре десятка автомобилей столкнулись на участке с 79-го по 81-й км трассы Уфа — Оренбург в Башкирии. В результате ДТП пострадало десять человек, сообщает республиканское управление ГИБДД РФ.
Авария с участием 39 машин произошла 23 февраля около 16 часов. Среди пострадавших — две девочки в возрасте 16 и 12 лет. Причинами ДТП стали метель, сильный боковой ветер и слабая видимость. На месте происшествия работали пять экипажей ГИБДД, которые помогали попавшим в аварию выбраться из автомобилей и оказывали им всевозможную помощь.
"При обследовании улично-дорожной сети недостатков в эксплуатационном состоянии дороги не выявлено. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения аварий", — сообщили в региональном управлении ГИБДД РФ.
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