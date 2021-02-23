Пьяный лихач на "лексусе" насмерть сбил двоих подростков и даже не притормозил — видео

Лихач на "лексусе" насмерть сбил двоих подростков. Видео © УГИБДД Бурятии

Пьяный водитель "лексуса" насмерть сбил двоих подростков на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ и скрылся. Источник в местных правоохранительных органах сообщил Лайфу, что личности жертв уже установлены — это 16-летние юноша и девушка.

На кадрах с камер наблюдения видно, что подростки переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора. Перед переходом остановилась машина, пропуская пешеходов. Ребята успели сделать всего несколько шагов, когда чёрный "лексус" на высокой скорости снёс их с дороги.

Виновник трагедии уже задержан. После смертельного ДТП водитель бросил "лексус" за ближайшим зданием и отправился домой. Там его и нашли правоохранители. Сейчас подозреваемый даёт признательные показания.

Ранее Лайф сообщал, что водитель "газели" заживо сгорел при столкновении с фурой под Екатеринбургом. Проезжавшие мимо автомобилисты пытались потушить возгорание огнетушителями, однако ничего не вышло. Погибшим оказался 21-летний житель города Чебоксары.

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