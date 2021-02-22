Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Красноярском — видео
Четверо получивших травмы были госпитализированы.
В результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе Канск — Абан — Богучаны в Красноярском крае погиб один человек, ещё девять пострадали. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщает региональное УГИБДД ГУ МВД РФ.
Фото © VK / ГИБДД24
Установлено, что авария произошла на 186-м километре дороги. Отметим, что автомобили двигались навстречу друг другу. Погибшим оказался 37-летний водитель легковушки, который скончался на месте. В момент аварии он был пристёгнут ремнём безопасности.
Добавим, что в салоне микроавтобуса находилось 10 человек. Всего за помощью к медикам обратилось девять участников аварии, четверо из которых госпитализированы. При этом у индивидуального предпринимателя имелась лицензия на осуществление перевозок. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства случившегося.
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