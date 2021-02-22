Boeing рекомендует приостановить полёты части лайнеров 777 после падения элементов двигателя на дом
Производитель моторов проводит инспекции самолётов.
Фото © Сайт компании Boeing
Полёты лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 рекомендуется приостановить после происшествия с падением обшивки силового агрегата на жилой дом в Денвере. С таким заявлением, опубликованным на сайте, выступила компания.
"Мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолётов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112", — говорится в заявлении компании.
В пресс-службе Boeing уточнили, что рекомендации даны на время расследования произошедшего. Компания также поддержала решение, принятое японским Бюро гражданской авиации о приостановке использования авиалайнеров после ЧП в Денвере. Производитель двигателей "Pratt & Whitney" проводит инспекции самолётов.
Напомним, Boeing 777 вылетел из Денвера в Гонолулу 20 февраля, однако был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета из-за того, что один из двигателей лайнера загорелся и начал разваливаться в воздухе. Часть его обшивки попала на жилой дом.
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