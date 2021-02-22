Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Boeing рекомендует приостановить полёты части лайнеров 777 после падения элементов двигателя на дом

Производитель моторов проводит инспекции самолётов.

22 февраля 2021, 03:37
<p>Фото © <a href="https://www.boeing.com/commercial/777/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт компании Boeing</a></p>

Фото © Сайт компании Boeing

Полёты лайнеров Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 рекомендуется приостановить после происшествия с падением обшивки силового агрегата на жилой дом в Денвере. С таким заявлением, опубликованным на сайте, выступила компания.

"Мы рекомендовали приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолётов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112", — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе Boeing уточнили, что рекомендации даны на время расследования произошедшего. Компания также поддержала решение, принятое японским Бюро гражданской авиации о приостановке использования авиалайнеров после ЧП в Денвере. Производитель двигателей "Pratt & Whitney" проводит инспекции самолётов.

В США проверят лайнеры Boeing 777 после падения части двигателя на дом в Денвере

В США проверят лайнеры Boeing 777 после падения части двигателя на дом в Денвере

Напомним, Boeing 777 вылетел из Денвера в Гонолулу 20 февраля, однако был вынужден прервать полёт и вернуться в аэропорт вылета из-за того, что один из двигателей лайнера загорелся и начал разваливаться в воздухе. Часть его обшивки попала на жилой дом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Байден почтит минутой молчания память около 500 тысяч умерших от коронавируса американцев

сегодня в 03:30

В США проверят лайнеры Boeing 777 после падения части двигателя на дом в Денвере

сегодня в 00:59

Семья скончавшегося из-за холодов в Техасе мальчика подала иск на 100 млн долларов

сегодня в 03:17

Российское посольство приветствовало высылку из США бывшего охранника нацистского концлагеря

сегодня в 02:53

Долги по штрафам ГИБДД за 2020 год увеличились почти на миллиард

сегодня в 02:41

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1