В США проверят лайнеры Boeing 777 после падения части двигателя на дом в Денвере
Для некоторых самолётов это может означать скорый вывод из эксплуатации.
Фото © Twitter / Wolfang O
Авиационные власти США проверят лайнеры Boeing 777 после инцидента с падением обшивки двигателя на жилой дом в Денвере. Об этом говорится в заявлении главы FAA Стива Диксона.
"После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности вслед за вчерашней поломкой двигателя самолета Boeing 777 в Денвере я дал им указание издать директиву лётной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолётов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000", — отметил Диксон.
По его словам, это может означать вывод из эксплуатации для целого ряда лайнеров. При этом авиакомпания United Airlines, самолёт которой и стал участником инцидента, добровольно согласилась вывести 24 лайнера с аналогичными двигателями.
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Напомним, Boeing 777 вылетел из Денвера в Гонолулу 20 февраля, но был вынужден прервать полёт из-за того, что один из двигателей лайнера загорелся и начал разваливаться в воздухе. Часть его обшивки попала на жилой дом.
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