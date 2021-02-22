Чиновница в Египте лишилась работы из-за того, что переименовывала улицы города в честь мужа и его родных

Директор департамента благоустройства египетского города Кафр-Шукр назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников. Когда об этом стало известно, чиновницу уволили, сообщает газета el-Watan.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименовано в честь её мужа и его родственников", — заявил губернатор провинции Кальюбия Абдулхамид Хадджан.

Эти действия являются грубым нарушением закона, заметил он, ведь соответствующее решение может принимать только местный народный совет или специальный комитет.

Чиновница отрицает обвинения и считает, что ей мстит житель города, решивший прославиться подобным образом. Он предложил переименовать город Кафр-Шукр в честь своего имени, назвав его Город Сами Гамаля. Однако житель утверждает, что лишь выразил протест таким способом.

Теперь в деле предстоит разбираться административной прокуратуре.

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