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Чиновница в Египте лишилась работы из-за того, что переименовывала улицы города в честь мужа и его родных

Теперь это дело рассмотрит административная прокуратура.

22 февраля 2021, 00:14

Фото © Pixabay

Директор департамента благоустройства египетского города Кафр-Шукр назвала несколько улиц в честь своего мужа и его родственников. Когда об этом стало известно, чиновницу уволили, сообщает газета el-Watan.

"Принято решение уволить главу департамента благоустройства города Кафр-Шукр после получения многочисленных жалоб жителей о том, что в новом генплане города несколько улиц переименовано в честь её мужа и его родственников", — заявил губернатор провинции Кальюбия Абдулхамид Хадджан.

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Эти действия являются грубым нарушением закона, заметил он, ведь соответствующее решение может принимать только местный народный совет или специальный комитет.

Чиновница отрицает обвинения и считает, что ей мстит житель города, решивший прославиться подобным образом. Он предложил переименовать город Кафр-Шукр в честь своего имени, назвав его Город Сами Гамаля. Однако житель утверждает, что лишь выразил протест таким способом.

Теперь в деле предстоит разбираться административной прокуратуре.

Ранее Лайф сообщал, что посёлок в Донецкой области переименовали в Нью-Йорк.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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