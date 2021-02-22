Лётчик-испытатель раскрыл возможности российского беспилотника С-70 "Охотник"
Он также рассказал, чем оборудовано место наземного оператора летательного аппарата.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Лётчик-испытатель Евгений Фролов заявил, что российский тяжёлый ударный беспилотник С-70 "Охотник" способен поражать цели по команде с борта истребителя Су-57. Об этом он поведал в эфире телеканала "Россия-1".
Как утверждает эксперт, пилоту не нужно говорить что-либо для того, чтобы отдать команду беспилотнику. Возможности отечественного истребителя позволяют ему самостоятельно определять, кому какую цель назначить, и "Охотник" наносит удар.
Кроме того, Фролов заметил, что сейчас место наземного оператора беспилотника оборудовано ручками управления как в пилотируемом истребителе, клавиатурой и несколькими жидкокристаллическими многофункциональными экранами, которые выводят информацию с бортовых систем и камер аппарата.
"В будущем этот аппарат будет чисто в автомате", — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что в России начнётся производство ударных беспилотников "Альтиус".
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