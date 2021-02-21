Ефремов выплатил пятую компенсацию по делу о смертельной аварии

Актёр Михаил Ефремов, осуждённый за смертельное ДТП, продолжает выплачивать деньги пострадавшей стороне. На этот раз он заплатил 300 тысяч рублей старшему сыну погибшего за расходы на адвокатов, сообщил юрист Сергей Аверцев.

"Изначально в суд мы обращаться не хотели. Вышли на переговоры с адвокатами актёра, но договориться не получилось", — приводит его слова КП.

Защита артиста затянула с решением этого вопроса на несколько месяцев и адвокаты подали иск. Заседание было назначено в январе, однако за два-три дня до встречи в суде затраты были добровольно компенсированы.

Это уже пятая компенсация пострадавшим со стороны Ефремова. Всего актёр выплатил уже более 4,4 миллиона рублей.

Напомним, что осенью прошлого года Пресненский суд признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП в центре Москвы и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Актёра этапировали в "звёздную" колонию в Белгородской области, где ранее отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. 22 октября Мосгорсуд рассмотрел апелляцию и принял решение уменьшить срок до семи с половиной лет.

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